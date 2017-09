Robbie Williams naakter dan ooit in zijn boek

Stefan Raatgever

18/09/17 - 10u52

Het boek van de Britse zanger Robbie Williams wordt donderdag gelanceerd. © afp.

Hij geldt als 's werelds beste podiumentertainer, maar in zijn boek Reveal onthult popster Robbie Williams (43) werkelijk alle onzekerheden, verslavingen en gektes die onder dat ongekende charisma huizen.

Ik ben in die periode vlakbij de dood geweest. Ik besefte dat, maar het kon me niets schelen Robbie Williams Een man van net 40 aan de botox en de fillers? Een popster met een operatief strakgetrokken onderkin? Een eigenaar van een klein fortuin aan haarimplantaten? Robbie Williams is het allemaal. En zich ervoor generen? Dat is het laatste waar hij aan denkt. "Ik heb geld, ik ben ijdel en zie er graag jong uit. Dus ja, dan gebeurt het.''



Wie het portret van zanger Robbie Williams, opgetekend door journalist/vriend Chris Heath, in één woord wil omschrijven, komt automatisch uit op 'schaamteloos'. Williams laat zijn biograaf in Reveal bijna overal toe. De lezer volgt hem in zijn kleedkamer tijdens de Brit Awards, bij zijn vlucht uit een Amerikaanse ontwenningskliniek en tijdens een pijnlijke ontharingssessie van zijn achterste.



Heath, die Williams in 1993 als 19-jarig beginnend popidool uit Take That voor het eerst interviewde, schreef eerder het biografische boek Feel (2004). Dat al even onthullende portret richtte zich op de piekperiode van Williams' loopbaan - vanaf het verschijnen van Angels (1998) tot de drie uitverkochte concerten in Knebworth (voor in totaal 375.000 fans) in 2003 - en de naweeën daarvan, waarin Williams zichzelf als popster zelfs doodverklaarde. Lees ook Robbie Williams heeft vervelend probleem: "Ik eet in mijn slaap"

Nog deze zomer nieuwe plaat Robbie Williams Excited to announce that 'Reveal' - my official biography and the sequel to 'Feel' - is coming soon! Follow the link in the bio ✌️ 24.9k Likes, 387 Comments - Robbie Williams (@robbiewilliams) on Instagram: "Excited to announce that 'Reveal' - my official biography and the sequel to 'Feel' - is coming..."

Instorten In Reveal gebeurt aanvankelijk bijna hetzelfde. Na een uitputtende concerttournee in 2006 stort Williams fysiek in. Hij neemt zich voor nooit meer op te treden, raakt opnieuw verslaafd aan drugs en trekt zich op een dieet van chocoladesoesjes terug in zijn villa nabij Los Angeles. De zanger gebruikt dagen achtereen cocaïne, maar vooral de amfetamine Adderall. "Ik ben in die periode vlakbij de dood geweest,'' vertelt hij onomwonden. "En het erge was: ik had dat door, maar het kon me niets schelen.''



Op één van zijn treurigste avonden gebeurt er echter iets dat zijn leven uiteindelijk compleet zal veranderen: hij ontmoet Ayda Field. Een wederzijdse vriendin heeft de twee aan elkaar gekoppeld. Reveal beschrijft het ontstaan van hun liefde minutieus. Hoe Williams de romance tot drie keer toe verbreekt, omdat hij er heilig van overtuigd is dat hij al zijn relaties uiteindelijk toch kapot zal maken.



Dit keer niet. Langzaam maar zeker trekt Field de vervallen popster uit zijn depressie, maar niet voordat Williams zijn in de Britse schandaalpers veelbesproken UFO-periode doormaakt. Heath doet gedetailleerd verslag van Williams' jacht op buitenaards leven, die begint als hij vanaf zijn balkon een vreemd lichtschijnsel waarneemt. De popster brengt vervolgens weken door op online discussiefora om daar uiteraard met minstens de helft van de bezoekers in conflict te raken. Na een kortstondige carrière als amateurarcheoloog (Williams raakt geobsedeerd door de mogelijkheden van zijn pas aangeschafte metaaldetector) hervindt hij zichzelf uiteindelijk als popster én als echtgenoot en vader.



Field en hij worden ouders van dochter Teddy (2012) en zoon Charlie (2014) "Ik vind het fijn vader te zijn'', constateert hij met enige verwondering. "Had ik niet verwacht. Ik dacht dat het een soort gevangenisstraf was.'' To all my Friendlies in the UK... 45.6k Likes, 1,021 Comments - Robbie Williams (@robbiewilliams) on Instagram: "To all my Friendlies in the UK..."