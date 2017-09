Lady Gaga trekt streep door Europese tournee en stelt concert in Sportpaleis uit

JOBG

18/09/17 - 09u54 Bron: Eigen berichtgeving

Lady Gaga voorige week in Toronto. © photo news.

Lady Gaga heeft zonet haar Europese tournee - inclusief haar show op 1 oktober in het Sportpaleis - uitgesteld naar volgend jaar. Reden is de chronische spierziekte fibromyalgie, waaraan ze al jaren lijdt en waarover ze recent openlijk vertelde tegen haar fans.

17.4k Likes, 923 Comments - xoxo, Gaga (@ladygaga) on Instagram: "I have always been honest about my physical and mental health struggles. Searching for years to get..."

Onbekende oorzaak

Lady Gaga is vastberaden om haar gezondheidsproblemen te boven te komen. Dat zegt de Amerikaanse zangeres in een verklaring op sociale media kort nadat werd aangekondigd dat ze haar Europese tournee heeft afgezegd. "Ik ben altijd eerlijk geweest over mijn worsteling met mijn lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Al jaren probeer ik de oorzaak te vinden. Het is ingewikkeld en lastig uit te leggen maar we proberen het uit te zoeken", schrijft Gaga, die van plan is later uitgebreid haar verhaal te doen wanneer ze "sterker" is. "Zodat ik niet alleen het bewustzijn kan vergroten maar ook anderen kan helpen die net zo lijden als ik."



"Ik gebruik het woord 'lijden' niet voor medelijden of aandacht", gaat de 31-jarige Gaga verder. Ze zegt teleurgesteld te zijn in mensen die suggereren dat ze haar gezondheidsproblemen verzonnen heeft om onder haar tournee uit te komen. "Als je mij kent, zou je weten dat dat niet verder van de waarheid kan zijn. Ik ben een vechter. Ik gebruik het woord lijden niet alleen omdat trauma en chronische pijn mijn leven veranderd hebben, het weerhoudt me er ook van om een normaal leven te leven."