Geloof het of niet maar Jane Fonda wordt over drie maanden 80

Koen Van De Sype

18/09/17 - 08u36

© reuters.

video Opmerkelijke verschijning op de rode loper tijdens de uitreiking van de Emmy's was Jane Fonda. De Amerikaanse actrice wordt in december 80, maar het is alsof de jaren geen vat op haar hebben. Ze stráálde, ook toen ze met haar collega's Lily Tomlin (78) en Dolly Parton (71) op het podium kwam.