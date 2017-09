Jolien Boeckx

17/09/17 - 18u06

© kos.

foto's Koen Wauters is vandaag pas officieel 50 jaar geworden, maar gisteravond gaf hij al een groot verjaardagsfeest in The Villa in Antwerpen. Heel wat BV's, waaronder 'Spitsbroers' Oscar Willems en Louis Talpe, klankman Pascal Braeckman, kwamen mee het glas heffen op 'een halve eeuw Wauters'.