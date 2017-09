Bono over afgelast concert door rellen in Saint Louis: "Is dit 1968 of 2017?"

Bewerkt door: aja

Op Instagram heeft U2-zanger Bono een verklaring geschreven over het afgelaste concert van zijn band in de Amerikaanse stad Saint Louis. Daarin vraagt hij zich af of het 1968 of 2017 is en verwijst hij naar de speech van Martin Luther King. Zaterdag braken er rellen uit in de stad nadat een blanke voormalige politieagent was vrijgesproken van moord op een zwarte verdachte.