Dina Tersago bevallen van tweede kindje

16/09/17 - 15u28

Dina Tersago is gisteren bevallen van een zoontje, Thor. De kersverse mama postte een foto van haar "grote schat" op Instagram.

Thor werd gisterenavond om 22.10 uur geboren. Het jongetje is 52 centimeter groot en weegt 3,37 kilogram. De kleine spruit is het tweede kind van Dina en haar partner Wim Hubrechtsen. Grote broer Isak is al 2 jaar oud.



Dina deelde regelmatig leuke foto's van haar bolle buik op Instagram.