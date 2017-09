Amerikaans acteur Harry Dean Stanton (91) overleden

jv

16/09/17 - 06u39 Bron: Belga

© afp.

De erg productieve Amerikaanse acteur Harry Dean Stanton is gisteren aan natuurlijke oorzaken overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij werd 91 jaar oud, zo meldden lokale media.

Stantons carrière beslaat meer dan 60 jaar en ruim 100 films en 50 tv-afleveringen. Zo speelde hij onder meer meer rollen in "Cool Hand Luke" (1967), "The Godfather Part II" (1974), "Alien" (1979), "Repo Man" (1984), "Paris, Texas" (1984) en "The Green Mile" (1999).



Dit jaar was hij nog te zien in de serie "Twin Peaks" en later deze maand komt het drama "Lucky" met Stanton in de hoofdrol uit.