George Clooney (56) over vaderschap: "Amal doet alle werk. Ik huil vier keer per dag van vermoeidheid"

16/09/17 - 05u00

Drie maanden geleden is George Clooney (56) voor het eerst vader geworden. Op zijn eerste dag zonder zijn tweeling Alexander en Ella, trok de verstokte vrijgezel van vroeger een uur uit voor deze krant. "Ik hoop maar één ding: dat mijn kinderen en ik binnenkort geen pampers van elkaar moeten lenen."

George Clooney is na drie maanden vaderschap zichtbaar vermagerd, maar voor de rest is hij niks veranderd in vergelijking met vorige ontmoetingen. Niet alleen ziet hij er heel gewoon uit in zijn grijze hemd en jeans, hij doet ook heel gewoon. Geen kapsones, niet te veel praatjes, een aangename vent, lacht graag - zeventien keer zal u (lacht) terugvinden in dit interview. Hij is in Toronto om er op het filmfestival 'Suburbicon' te promoten, een film met Matt Damon en Julianne Moore die hij heeft geregisseerd en die bij ons in december in première gaat, maar begrijpt perfect dat we het vooral over die andere realisatie van hem willen hebben: de tweeling die hij met zijn vrouw Amal heeft gemaakt.

U bent nu vader. Wat hebt u voor uw kinderen moeten opgeven?

"Er is in het leven maar plaats voor een beperkt aantal mensen, dus heb ik twee vrienden gedumpt. Neen, da's een grap. (lacht) Ik wist min of meer wel wat het vaderschap inhoudt: al mijn vrienden hebben kleine mannen en ik ben peter van ongeveer twintig kinderen. Maar ik wist niet hoe ingrijpend een tweeling wel is. Dat is meer dan dubbel werk. Ik bewonder mijn vrouw enorm, want zelf kan ik heel vaak alleen maar toekijken. Zij is het die nooit langer dan twee uur na elkaar slaapt en dan de borst moet geven. Soms lijkt het alsof die twee kuikens alleen maar willen eten. Zeker Alexander: ik heb nog nooit iemand in mijn leven zo veel zien eten als hij. Hij is ook twee keer zo groot als zijn zus. Ella is klein en fijn en één en al ogen... net haar mama. Maar wat ik dus wou zeggen: ik besta niet eens voor hen. (lacht) Af en toe geef ik hen de fles en dan zijn ze gelukkig, maar voor de rest zijn ze alleen in Amal geïnteresseerd. Ik heb hen ook helemaal niks te bieden. Maar ik vind het prachtig. Gelukkig huilen ze niet, wat ik van mezelf niet kan zeggen. Ik huil wel vier keer per dag omdat ik zo moe ben."



"Maar behalve wat slaap heb ik dus nog niet veel moeten opgeven. Het verandert je wel, natuurlijk. In één seconde draag je verantwoordelijkheid voor twee wezens. Ik heb me altijd al verantwoordelijk gevoeld, ik probeer me in te zetten voor anderen, maar dit is toch van een heel ander niveau."



