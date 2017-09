Dave Grohl openhartig over depressie

kv

Sinds vandaag ligt 'Concrete & Gold', de nieuwe van Foo Fighters, in de platenwinkel. Maar dat album kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Frontman Dave Grohl heeft in het muziekblad Kerrang! openhartig getuigd over de depressieve fase die hij doormaakte aan het einde van de tournee van de band in 2015. Grohl brak toen in juni tijdens een optreden in het Zweedse Göteborg zijn been en werkte de rest van de tour op krukken af.

"Ik besefte dat de muziek niet hetgene was dat me ongelukkig maakte - het was net hetgene dat het leven altijd beter maakte." Dave Grohl De 'Broken Leg' Tour, zoals hij nu door de band wordt genoemd, eiste echter zijn tol. "Toen we thuiskwamen van de laatste trip, was iedereen echt uitgeput," vertelt Grohl. "En ik probeerde nog altijd te lopen. Ik liep nog altijd op krukken en probeerde mijn lichaam weer in vorm te krijgen, maar ik was zo uitgeput van het touren."



"Meestal, wanneer je een paar jaar op tournee bent geweest, geef je de muziek en de band de schuld van al je problemen, dus je wil er van wegvluchten. Ik wilde niet eens een gitaar meer vastnemen. Ik voelde me niet creatief, productief of geïnspireerd en keerde terug naar het normale, stille, huiselijke leven," gaat hij verder. "Toen al dat touren erop zat, ging ik door een heel vreemde depressieve fase."



De muzikant bekent dat hij niet eens meer de moeite deed om zijn baard te scheren, zijn pyjama uit te doen of zelfs maar het huis te verlaten. "Dat was het punt waarop ik besefte dat de muziek niet hetgene was dat me ongelukkig maakte - het was net hetgene dat het leven altijd beter maakte."



Na een time-out van drie maanden begon Grohl zich weer toe te leggen op muziek. Dat resulteerde uiteindelijk in hun negende album 'Concrete & Gold' dat sinds vandaag te verkrijgen is.

