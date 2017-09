Jennifer Aniston laat nieuwe huizen altijd 'reinigen' door medium na bizar voorval

Koen Van De Sype

De Amerikaanse actrice Jennifer Aniston heeft een vreemde gewoonte als ze een nieuw huis koopt. Ze huurt namelijk elke keer een medium in die het kan ontdoen van potentiële geesten. En dat komt door iets vreemds wat ze meemaakte in een van de eerste huizen waarin ze woonde, zo vertelt ze in een interview met het magazine Harpers Bazaar.