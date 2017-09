Geblinddoekte Maarten en Dorothee vinden na zes uur uitgang IKEA: Steven wint woonkamer van 10.000 euro

SVM

Dorothee Dauwe en Maarten Vancoillie hebben een woonkamer ter waarde van 10.000 euro weggegeven. De Qmusic-dj's moesten zich -geblinddoekt en aan elkaar vastgeketend- een weg banen door de Ikea van Hasselt. Luisteraars konden gokken hoelang het duo er van start (de ingang) tot finish (aan de kassa) over zou doen. Wie als eerste het juiste antwoord gaf of er het dichtste bij zat, won de woonkamer. Elke deelnemer mocht slechts één keer gokken.



De gelukkige is Steven Oelbrandt uit het Limburgse Paal geworden. Hij zat het dichtst bij de eindtijd, die exact zes uur en 51 seconden bedroeg. In totaal hebben maar liefst 8.287 luisteraars hun kans gewaagd.



Tijdens hun lange wandeling konden Dorothee en Maarten op regelmatige basis hulp inwinnen via leuke vragen en doe-opdrachten. Zo moest hij onder meer aan twee baby's snuffelen om zijn eigen zoon er proberen uit te halen. Choreografe Axana Ceuleman beoordeelde dan weer enkele K3-danspasjes van Dorothee.