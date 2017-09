Fergie en Josh Duhamel scheiden na acht jaar: "Maar het respect blijft"

© getty.

Fergie en Josh Duhamel houden hun huwelijk na acht jaar voor bekeken. In een gezamenlijke mededeling laat het duo weten dat ze al enkele maanden geleden uit elkaar gegaan zijn.

"De liefde en het respect blijven overeind, maar we hebben besloten om van elkaar te scheiden", klinkt het. "We wilden dit privé houden totdat al onze familieleden op de hoogte waren. We zullen elkaar blijven steunen, in het belang van ons gezin." Axl, het zoontje van hen beiden, is intussen vier jaar oud.



Geruchten ontkracht

Fergie zit nu in Rio de Janeiro om promo te voeren voor haar nieuwe album Double Dutchess. Duhamel neemt intussen zijn vaderrol ter harte in Los Angeles.



Vorige week moest de zangeres nog de geruchten ontkrachten als zou er een tweede kindje op komst zijn. "Dat nieuws klopt niet, maar ik heb geen idee wat de toekomst zal brengen", klonk het toen.



Biseksueel

De twee leerden elkaar in 2004 kennen: Fergie maakte met haar band The Black Eyed Peas een kort gastoptreden in 'Las Vegas', de serie waarin Duhamel de hoofdrol speelde. Vijf jaar later gaven ze elkaar het jawoord in Malibu.



Kort nadien verklapte Fergie in een interview toe dat ze in feite biseksueel is. "Ik vind vrouwen knap en ik heb met hen al veel plezier beleefd. Ik schaam me daar niet voor. Het enige probleem is dat ik ook van een flink geschapen man houd. Slippertjes zijn niet aan de orde. Ook al zijn het vrouwen, het blijft bedrog. Die wijsheid heeft mijn therapeut me flink ingepeperd."