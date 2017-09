George Clooney: "Die tweeling vermoeit me zo hard dat ik vier keer per dag moet huilen"

Sven Van Malderen

15/09/17 - 12u34 Bron: Daily Mail 15/09/17 - 12u34 Bron: Daily Mail

© reuters.

"Ik huil meer dan de tweeling. Ik ween wel vier keer per dag omdat ik zo vermoeid ben. Ach, waar is de tijd dat ik nog vrijgezel was en me geen zorgen hoefde te maken om iemand in leven te houden?" George Clooney was zonder meer in een grappige bui, daar op het filmfestival van Toronto. Voor het eerst sprak de regisseur openlijk over de komst van Alexander en Ella én de veranderingen die zij nu al drie maanden lang in zijn leven teweeg gebracht hebben.

"Ik wist nochtans vooraf al een beetje waaraan ik me kon verwachten. Al mijn vrienden hebben kinderen en voor hen ben ik een soort 'godfather'. Maar toch hebben ze me verrast: de tijd die je in zo'n tweeling steekt, daar heb ik me zwaar aan mispakt. En het kan ongetwijfeld nog erger, want voor die 'klootzakjes' doet het er op dit moment nog niet toe of ik besta of niet."



"Het enige wat ze voorlopig willen, is eten. Dan geef ik hen een flesje en daar zijn ze gelukkig mee. Ik heb een enorme bewondering voor mijn vrouw Amal: zij geeft hen de borst en dus moet ze om de twee uur paraat staan. Ook 's nachts. De liefde die ze voor haar voelen, is zo mooi om te zien." © epa.

De 'eeuwige vrijgezel' lijkt dus eindelijk getemd. "Kijk, ik ben 56 jaar en ik heb lang gedacht dat het niet meer zou gebeuren voor mij. Mijn leven draaide rond mijn carrière, niet rond relaties. En daar had ik vrede mee genomen. Maar toen kwam ik Amal tegen, samen bouwden we iets fantastisch op. En voor je het goed en wel beseft, staan er dan plots twee wondertjes voor je neus die je elke dag doen lachen."



"Die kinderen zijn echt grappig. Alexander kan blijven eten, zoiets heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Ella ziet er dan weer zo broos en vrouwelijk uit, zij lijkt enorm op haar moeder. Dat ze zo verschillen, zal wel een betekenis hebben. Het doet je meer dan ooit beseffen dat het uiteindelijk de natuur is die bepaalt wie je bent."



"Vandaag is de eerste keer dat de tweeling niet in mijn buurt is. Gelukkig heeft mijn vrouw enkele foto's doorgestuurd. Ik wou dat ik nu alweer bij mijn kinderen was, dat zegt genoeg zeker?" © photo news.