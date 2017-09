Kobe Ilsen over felgesmaakte foto Danira in Bali: "Je bent een kei in poseren"

Door: redactie

15/09/17 - 13u11

Tv-gezicht Danira Boukhriss Terkessidis heeft een ontspannen foto gepost voor haar 52.000 volgers op Instagram. Danira (26) zit als een zeemeermin op een grote steen aan een zwembad in Bali. Het ontlokte boezemvriend en VRT-collega, Kobe Ilsen, de woordspeling: "Je bent een kei in het poseren!"

Begin juli viel de knappe tv-persoonlijkheid ook al op met een Instagramfoto vanop het Spaanse eiland Ibiza. Ze lag toen in bikini te relaxen in een aantrekkelijk zwembad. Vandaag poseert ze in een soortgelijk decor met opnieuw een zwembad en ook nu weer showt ze haar ranke benen. Tot groot jolijt van haar fans, zo valt op te maken uit de reacties op de sociaalnetwerksite.