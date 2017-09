Bewerkt door: LB

15/09/17 - 07u09 Bron: TMZ

© photo news.

Actrice Heather Locklear is met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen nadat ze in de buurt van Los Angeles met haar Porsche in een gracht reed. Dat meldt showbizsite TMZ. Volgens politiebronnen was Locklear nuchter en speelden alcohol noch drugs een rol in het ongeval. De actrice uit 'Melrose Place' werd in 2008 gearresteerd op beschuldiging van rijden onder invloed.