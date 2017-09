Beste Engelse album 2017 niet voor The xx of Ed Sheeran, wel voor Sampha

Door: redactie

De Britse zanger en producer Sampha is gisteravond bekroond met een Mercury Prize, een van de belangrijkste Engelse muziekprijzen, voor zijn debuutalbum "Process". De Londenaar had ook in België een grote hit met "(No One Knows Me) Like the Piano". De 28-jarige artiest krijgt naast de eer ook een cheque van 25.000 Britse pond mee naar huis.