Jim Carrey terug op TV na 20 jaar afwezigheid

15/09/17 - 03u57 Bron: AD.nl

Na 23 jaar keert acteur Jim Carrey terug op televisie. Hij gaat de hoofdrol spelen in een serie van regisseur Michel Gondry, met wie Carrey eerder samenwerkte voor de indie-klassieker Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

De serie 'Kidding' wordt ontwikkeld door betaalzender Showtime. Er wordt in eerste instantie één seizoen (met daarin tien afleveringen van dertig minuten) gemaakt, aldus The Hollywood Reporter. Carrey speelt Jeff, die miljoenen verdiende als kindertelevisie-icoon Mr. Pickles. De serie volgt Jeff terwijl zijn leven en zorgvuldig opgebouwde imago uit elkaar binnen te vallen. Wanneer Kidding te zien zal zijn, is nog niet bekend.



Carrey was voor het laatst op televisie te zien in het sketchprogramma In Living Color in de jaren 90. Hij deed daar vijf seizoenen aan mee, en legde zich vervolgens toe op acteren in films. Wel produceerde hij onlangs, ook voor Showtime, de serie I'm Dying Up Here, over een komiek in de jaren 70. Die serie heeft groen licht gekregen voor een tweede seizoen.