Longkanker vastgesteld bij talkshowlegende Larry King

14/09/17 - 23u36 Bron: Belga

Larry King. © ap.

De Amerikaanse tv-presentator Larry King heeft longkanker. Dat maakte de 83-jarige televisiepersoonlijkheid vandaag zelf bekend, schrijft CNN. Op die zender presenteerde King 25 jaar de legendarische talkshow 'Larry King Live'.

De longkanker werd vastgesteld tijdens Kings jaarlijkse controle waarbij ook een röntgenfoto van de borst wordt genomen. Daarop stelden de dokters een kwaadaardig bolletje vast.



De presentator, die na de stopzetting van zijn show op CNN in 2010 drie jaar later de overstap maakte naar de Russische zender RT, werd in juli al geopereerd.



In 1999 herstelde King ook al van prostaatkanker.