Songwriter Grant Hart van punkband Hüsker Dü overleden

Songwriter en drummer Grant Hart van de legendarische Amerikaanse punkband Hüsker Dü is op 56-jarige leeftijd aan een slepende ziekte overleden. Dat meldde donderdag zowel het vakblad Variety als Bob Mould, voormalig lid van de groep.

De groep ontstond in 1979 als samenwerking tussen Hart, Mould en bassist Greg Norton. Op zijn Facebookpagina huldigde Mould zijn overleden ex-collega als "een begaafd beeldend kunstenaar, een wonderbaarlijke verhalenverteller en een beangstigend getalenteerd muzikant".



Samen met de groep R.E.M. stuurde Hüsker Dü in de jaren '80 de rockscene in een nieuwe, pre-grungerichting.



Handelsmerk van Hüsker Dü was een toen nog revolutionaire vermenging van rock en punk, een sound die in de jaren '90 mainstream werd en als voorbeeld gold voor grunge-goden als Nirvana en The Pixies. Die slaagden er, net als de groep uit Minneapolis (Minnesota), eveneens in de creatieve controle over hun muziek te bewaren ondanks hun samenwerking met grote labels.



In het handboek Hüsker Dü for Dummies geldt het klassieke album "Zen arcade" uit 1984 als een must voor de collectie.