VIDEO: Sinéad O'Connor openhartig: "Ik haat het dat ik niet van mijn moeder kan houden"

Door: redactie

14/09/17 - 15u39

© epa.

video Zangeres Sinéad O'Connor heeft het al een lange tijd moeilijk. Drugsproblemen en zelfmoordgedachten hebben haar leven de laatste jaren overgenomen. Gisteren had ze met Dr. Phill een openhartig gesprek. Zo had ze het over het misbruik van haar moeder en haar moeilijke jeugd.