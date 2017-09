Pascale Naessens over quinoa-rel met Jeroen Meus: "Ik dacht dat het een grap was"

Door: redactie

14/09/17 - 14u51 Bron: Radio, eigen berichtgeving

© Instagram.

"Ik wist niet dat er discussie over was, daarom heb ik er een grapje over gemaakt", zei Pascale Naessens vandaag over de zogenaamde quinoa-rel met Jeroen Meus op Radio 1. De twee tv-koks lijken nu voorgoed de strijdbijl te hebben begraven: ze zijn het er allebei over eens dat je over (gezonde) voeding geen ruzie moet maken.

TV-kok Jeroen Meus sprak bij de start van het nieuwe tv-jaar ook zachtere taal over de quinoa-hype. © © VRT VERNE Photography.

De discussie over wat gezond eten nu exact is, houdt onze Vlaamse tv-koks al heel de zomer bezig. Het kwam zelfs tot een ware quinoa-rel. Jeroen Meus had gezegd dat hij zich stoorde aan de hype rond zogenaamde superfoods: niet alleen quinoa, maar ook zaden en bessen.



Toen Pascale Naessens tijdens haar boekvoorstelling van 'Puur Pascale 2' er vragen over kreeg, zei ze met een knipoog dat Jeroen meer gerechten met quinoa heeft. "Ik zat voor die voorstelling gedurende enkele weken in het buitenland. Dus ik wist helemaal niet dat er discussie over was en dacht ik dat het een grap was. Maar die quote werd door alle media zonder die knipoog overgenomen", verduidelijkt Pascale vandaag op Radio 1. Het gevolg: het hek was helemaal van de dam tussen de twee kookboekenauteurs. Plots was er een kamp quinoa en een kamp boter.



Misbegrepen

Niet veel later - bij de start van het nieuwe tv-seizoen - bedaarde Jeroen Meus als eerste de gemoederen. Toen zei de kok dat hij zich vooral misbegrepen voelt: "Mijn pleidooi was totaal niet gericht tegen quinoa, of tegen Pascale en Sandra Bekkari. Ik stel mij enkel vragen bij het kuddegedrag van mensen. Waarom volgt iedereen blindelings...? Waarom eten we nu massaal quinoa? Maar net zo goed stel ik me vragen bij al die mensen die plots in een park op Pokémon gaan jagen."



Ook vandaag verduidelijkt Pascale het een en ander op Radio 1. "Gezond eten is voor iedereen anders, want we reageren allemaal anders op producten. Je kan gezond eten met weinig koolhydraten en veel vet, maar het kan ook net omgekeerd. Uiteindelijk komt het altijd hier op neer: 80 procent van wat we eten moet natuurlijk zijn. De andere twintig procent mag je helemaal zelf invullen: of dat nu met snoep of pizza is, maakt niet uit. Die honderd procent, maakt ons een gelukkig persoon."



Meus en Naessens willen dus eigenlijk hetzelfde: dat Vlamingen leren genieten van eten en dat ze hun gezond verstand gebruiken in de keuken.