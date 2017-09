Dochter van Catherine Zeta-Jones heeft duidelijk looks van mama geërfd

Door: redactie

14/09/17 - 12u29 Bron: News.com.au

© photo news.

De 47-jarige Catherine Zeta Jones mocht gisteren niet ontbreken bij de modeshow van Michael Kors. En ze had een knappe date meegenomen naar de New York Fashion Week: haar 14-jarige dochter.

Carys is de jongste telg van Catherine en Michael Douglas. Met haar lange, donkere lokken is meteen duidelijk wiens looks het meisje erfde. Poseren zit haar duidelijk ook in het bloed, als we naar haar Instagrampagina kijken. We hebben ongetwijfeld nog niet het laatste van dit knappe snoetje gezien.



De tiener showde in New York haar ontzettend lange benen in een gele rok met bloemenprint, een zwarte top en hoge hakken. Mama Catherine droeg een flatterende zwarte wikkeljurk.



Op hetzelfde feestje waren ook Nicole Kidman en Naomi Campbell aanwezig.