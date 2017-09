Scarlett Johansson is officieel gescheiden

Bewerkt door: ib

14/09/17 - 06u56 Bron: ANP/BuzzE

Scarlett Johansson met haar inmiddels ex-man Romain Dauriac. © epa.

Scarlett Johansson en Romain Dauriac zijn officieel gescheiden. Dat laat het koppel in een verklaring weten aan Us Weekly. Johansson en Dauriac, die samen een 3-jarige dochter hebben, trouwden in oktober 2014 in het diepste geheim. De bruiloft vond kort na de geboorte van Rose Dorothy plaats.

"We blijven goede vrienden en co-ouders en zullen ons samen inzetten voor een liefdevolle opvoeding van onze dochter", aldus het stel. De 32-jarige Johansson en de 35-jarige Franse journalist Dauriac sloten op 12 september een overeenkomst over de gezamenlijke voogdij van hun dochter.



Popcornwinkel

Het stel werd in december nog samen gefotografeerd bij de opening van hun Yummy Pop popcornwinkel in Parijs. In januari viel tijdens de Women's March in Washington op dat de actrice haar trouwring niet meer droeg en in maart diende ze het verzoek voor de echtscheiding in.



Scarlett Johansson zit ondertussen niet stil en werd in mei gespot met SNL-komiek Colin Jost en in juni meldde E! News dat ze verliefd was op haar advocaat, Kevin Yorn.