De bedgeheimen van Astrid Coppens: "De laatste 6 jaar van onze relatie hadden wij geen seks meer"

13/09/17 - 14u46 Bron: VIER

In Gert Late Night heeft Astrid Coppens een intiem gesprek met James Cooke. Iedere dag probeert James Cooke nét dat tikkeltje meer te weten te komen van de bootgasten. Vanavond deelt hij het bed met Astrid Coppens, die heel open vertelt over haar verleden met John.

James Cook valt meteen met de deur in huis: "hoe dat jij ooit bent kunnen vallen op die kletskop, ik denk dat niemand dat begreep". Waarna Astrid duidelijk maakt dat de twee helemaal geen passionele relatie hadden: "wij zijn zeven jaar getrouwd geweest, en de laatste zes jaar van onze relatie hadden wij zelf geen fysiek contact meer".



Meer weten over het liefdesleven van Astrid? Het volledige interview zie je in Gert Late Night, vanavond om 22u15 op VIER.