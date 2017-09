Engels stadje maakt 'afzichtelijk' eerbetoon prinses Diana

Samuel Bom

13/09/17 - Bron: AD.nl

© epa.

Een eerbetoon aan prinses Diana in het Engelse stadje Chesterfield wordt niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Het metersgrote bloemwerk, een portret van de in 1997 overleden prinses, lijkt volgens veel bewoners nergens op.

© Chesterfield Borough Council.

"Met alle respect naar de makers en Diana'', schrijft een van hen op Facebook, "maar dit is natuurlijk afzichtelijk".



In Chesterfield is het een oude traditie: het versieren van de waterpomp met een kunstwerk gemaakt van bloemen. Dit jaar viel de keuze op Diana. Zij stierf 31 augustus precies twintig jaar geleden in een fataal auto-ongeluk. Het koste veertien vrijwilligers meer dan 120 uur om 'Lady Di' zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven met natuurlijke materialen, voornamelijk bloemen en eierschalen.



"Ze ziet eruit alsof ze stierf aan een overdosis", luidt een boze reactie op Facebook. En: "Dit is een belediging aan Diana haar nagedachtenis.''

De bewoners van Chesterfield zien niets in deze nieuwe decoratie op hun marktplein. Zij zijn niet alleen in hun afschuw, want foto's van de pompversiering gaan ondertussen de hele wereld over.



Ondanks alle kritiek staat de gemeenteraad achter het bloemwerk. "Alle goede kunst wekt discussie op", zeggen de lokale politici tegen lokale krant Derbyshire Times. Volgens de gemeenteraad moeten bewoners juist blij zijn met het portret en kan zelfs wereldwijde spot geen kwaad: "Het versieren van de waterpomp moet bezoekers naar onze stad lokken. Als dit kunstwerk meer mensen naar onze markt en winkels haalt, kan dat alleen maar goed zijn."



Wie het kunstwerk zelf wil zien moet snel zijn, want zaterdag wordt het voorgoed afgebroken.