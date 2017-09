FOTO's: Deze hoeve verkoopt Axel Witsel voor 'slechts' 2,25 miljoen euro

Door: redactie

13/09/17 - 07u13

© Instagram Axel Witsel.

Twee jaar geleden investeerden Axel en zijn vrouw Rafaella in een gigantische hoeve in Tongeren, met een prachtig domein van 8.800 m² en een overdekt buitenzwembad. Maar nu de Rode Duivel in China speelt, kan hij er nog nauwelijks van genieten. Dus heeft Witsel het unieke pand op de markt gezet. Voor amper 2.250.000 euro kan het stulpje van jou zijn, dat melden de kranten van Sudpresse vandaag.