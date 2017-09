Jean-Claude Van Dammes jongste zoon gearresteerd omdat hij kamergenoot bedreigde met mes op keel

Bewerkt door: LB

13/09/17 - 08u40 Bron: AZ Central, Mirror

Nicholas Van Varenberg (21) is de jongste zoon van Jean-Claude Van Damme (66). © Phoenix Police Dpt, Photo News.

De jongste zoon van Jean-Claude Van Damme is door de politie in Phoenix gearresteerd omdat hij zijn kamergenoot een keukenmes op de keel zette. De 21-jarige Nicholas Van Varenberg had even tevoren zichzelf bezeerd toen hij met zijn vuist tegen de muur van een lift had geslagen.