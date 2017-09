BV's starten campagne na beelden: "Stop met vlees eten"

SSB

Dimitri Leue, Veerle Baetens en Clara Cleymans schreven allemaal mee aan de oproep om geen vlees meer te eten. © Kirsten Mertes/Photo News.

Een tiental bekende gezichten heeft een brief geschreven met daarin een oproep om geen vlees meer te eten. "Dat is de énige manier om er zeker van te zijn dat er geen dieren moeten lijden voor een maaltijd."

"Deze nieuwe beelden maken voor ons duidelijk dat het in Tielt niet over een uitzonderlijke situatie ging, maar dat dierenleed inherent verbonden is aan onze grote honger naar vlees." Vandaag start vzw Eva een campagne om zoveel mogelijk Vlamingen te overtuigen om te stoppen met vleesconsumptie. "Uit een steekproef bleek vorig jaar dat 16 procent van de Vlamingen minstens drie dagen per week vegetarisch eet", zegt woordvoerster Nena Baeyens. "Volgend jaar peilen we opnieuw, maar het lijkt er wel op dat de vreselijke filmpjes met dierenleed de interesse om vegetarisch of veganistisch te leven wel aanwakkert. Na de reportage in het slachthuis van Tielt kregen we veel bezoekers op onze website en onze facebookpagina. Veel van hen waren gedegouteerd en vroegen zich af hoe ze konden overschakelen op een vegetarisch eetpatroon. Met veel recepten en initiatieven zoals 'donderdag veggiedag' proberen we hen tegemoet te komen en te tonen dat voor wie goed voorbereid is het helemaal niet zo lastig is om zonder vlees te leven." Lees hieronder de open brief:

Not in our name

Wij zeggen nee, doe jij mee?



Enkele maanden geleden werden wij geconfronteerd met de vreselijke beelden uit het varkensslachthuis in Tielt. Iedereen die die beelden heeft gezien zal beamen dat die heel hard binnen kwamen. Er werd ons verzekerd dat er strenge maatregelen genomen werden om de wantoestanden tegen te gaan.



Terwijl vanuit Tielt het nieuws kwam dat alles nu helemaal ok is en er trots opendeurdagen werden gehouden, zijn er nu opnieuw beelden vrijgegeven van Animal Rights over een ander slachthuis. Deze keer zijn het runderen en ligt het slachthuis in Izegem, maar de beelden zijn hetzelfde: dieren worden mishandeld, slecht verdoofd en lijden pijn.



Deze nieuwe beelden maken voor ons duidelijk dat het in Tielt niet over een uitzonderlijke situatie ging, maar dat dierenleed inherent verbonden is aan onze grote honger naar vlees. We kunnen niet verwachten dat we elke dag een stuk vlees op ons bord kunnen leggen en er ondertussen vanuit gaan dat die dieren een gelukkig leven leiden en zachtjes inslapen in het slachthuis.



Wij zijn ervan overtuigd dat er maar één manier is om er zeker van te zijn dat er voor jouw maaltijd geen dieren hebben moeten lijden: door ze niet op te eten.



Dat klinkt misschien eerst wat beangstigend, want wat eet je dan wel nog? Maar wij hebben allemaal de keuze gemaakt om geen dieren meer te eten en die beslissing werkt bevrijdend. Je hoeft niet in te boeten aan smaak en genot, er zijn steeds meer plantaardige producten in de supermarkt, veel restaurants bieden veggie menu's aan en je voelt je beter bij de gedachte dat je niet meer meedoet aan een systeem waarin er op een vreselijke manier met dieren wordt omgegaan.



Je hoeft ook niet van de ene dag op de andere je eetgewoonten volledig om te gooien. Je kan dit in stapjes doen en je laten begeleiden. Kijk bijvoorbeeld op de websites van organisaties zoals EVA, Bite Back, Animal Rights en BE Vegan. Je vindt er recepten, culinaire tips, publicaties en campagnes die je op weg kunnen helpen bij het verplantaardigen van je maaltijd.



Het is makkelijker dan je denkt, zelfs wij kunnen het.



Wannes Cappelle, muzikant en schrijver

Dimitri Leue, acteur en theatermaker

Veerle Baetens, actrice

Lieve Blancquaert, fotograaf