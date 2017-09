Natalia: "Ik ben niet zo'n competitiebeest als mensen denken"

TK

Sinds vrijdag zit Natalia weer in de draaistoelen van The Voice van Vlaanderen. De zangeres kijkt ernaar uit om haar ervaring met de kandidaten te delen, maar beseft dat nieuwkomers het niet makkelijk zullen hebben in de muziekwereld.

Natalia is al voor de vierde keer coach in The Voice van Vlaanderen. "Maar van sleur is absoluut geen sprake", zegt ze in Story. "Het blijft me verbazen hoeveel talent er in de vijver zit. Toegegeven: er waren jaren dat ik niet echt onder de indruk was van het niveau, maar nu ligt de lat heel hoog. Naast een goeie stem ga ik nu ook op zoek naar een kandidaat met een uitgesproken persoonlijkheid. Het totaalplaatje moet kloppen." De zangeres heeft er ook geen moeite mee om als enige vrouwelijke coach haar mannetje te staan. "Met mijn grote mond is dat nooit een probleem. (lacht) Ik vind het een leuke combinatie van coaches. We komen goed overeen en iedereen zit goed in zijn vel. De sfeer is gemoedelijk en dat maakt het extra plezant."



Geen winnaar

The Voice werd nog nooit gewonnen door iemand uit Natalias team, maar daar heeft ze geen problemen mee. "Ik vond de winnaar altijd terecht, zo egocentrisch ben ik nu ook niet. (knipoogt) Het is ook onmogelijk om vooraf de winnaar te raden. Er zijn sterke kandidaten die nadien amper nog iets bijleren, en er zijn er die misschien niet top waren, maar wel tips opzuigen als een spons. Pas als je met iemand aan de slag gaat, weet je wat hij of zij echt in zijn mars heeft. Mensen denken al jaar en dag dat ik een echt competitiebeest ben, maar dat is absoluut niet zo. Met het ouder worden ben ik rustiger geworden en voel ik minder de neiging om met iets of iemand in competitie te gaan. Alleen met mezelf lig ik voortdurend in strijd, omdat ik alles heel goed wil doen. Bij momenten is dat best vermoeiend, maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Ik kom heel zelfzeker over en dat ben ik ook, juist omdat ik heel streng ben voor mezelf. Ik wil gewoon kwaliteit brengen. En ja, ik heb het hart op de tong. Ik probeer altijd duidelijk te zijn en eerlijk te zeggen waar het op staat. Op tv zie je ook de echte Natalia, ik heb niet de behoefte om een rolletje te spelen. Hoe langer, hoe minder zelfs."





