Ingeborg: "Ik weet dat ik mensen op de zenuwen werk"

TK

12/09/17 - 09u56 Bron: Dag Allemaal

Ingeborg: "Een dolfijn is mijn geestesdier. Dolfijnen zijn heel emotioneel, net als ik. Ik kan blij maar ook verdrietig zijn zonder reden." © Photo News.

De doortocht van Ingeborg bij 'Van Gils & Gasten' moet een van de beste tv-momenten ooit zijn. Ze hoopt dan ook dat haar nieuwe cd aanslaat. "Ik ben ervan overtuigd dat de radiozenders hem wel zullen oppikken", klinkt het in Dag Allemaal.

"Onderzoek toont aan dat als mensen samen zingen, hun hart synchroon begint te kloppen", aldus Ingeborg. "En pas wanneer dát gebeurt, kunnen we elkaar begrijpen. En zal er veel minder miserie zijn op de wereld. Naar mijn vorige cd 'Beyond Religion' heeft geen haan in Vlaanderen gekraaid. Maar déze plaat is toegankelijker. Er staan nummers op die perfect bij Radio 1 en Radio 2 passen, en hopelijk willen Joe en Nostalgie ook meewerken. Misschien zelfs MNM."



Dat veel mensen haar een vreemde eend in de bijt vinden, deert haar niet. "Ik weet dat ik mensen vaak op de zenuwen werk met mijn enthousiasme. Maar weet je dat enthousiast in het Grieks 'in je geestkracht zijn' betekent? Als je dat níet bent, omdat je tegen je zin naar je werk gaat of een zeurende partner hebt, dan begrijp ik dat je mij ergerlijk vindt. Al ging het verder dan dat. Sommigen dachten dat ik in een sekte zat, of dat ik mentaal niet in orde was."



Ze vergelijkt zich liever met een dolfijn. "Dat is mijn geestesdier. Dolfijnen zijn heel emotioneel, net als ik. Ik kan blij maar ook verdrietig zijn zonder reden. En bij VTM heb ik jarenlang in een dolfinarium gespeeld, maar nu zwem ik vrij in de oceaan en doe ik mijn eigen goesting. Daardoor ben ik wellicht geen gemakkelijke om mee samen te leven, maar ik ben wel gelukkig."



Ze vindt ook niet dat ze heel anders is dan toen ze nog voor tv werkte. "Op tv zorgde ik er al voor dat mensen even hun gedachten konden verzetten. Nu ook, maar dan via yogalessen en meezingconcerten. Die liedjes zijn zo universeel dat ze overál gezongen kunnen worden. Toevallig vinden ze nu plaats in een kerk, maar de culturele centra mogen ook altijd bellen. Het Sportpaleis? Dat hoeft niet. Die loges zijn zo kil..."



Lees het hele interview vandaag in Dag Allemaal.