Guy Van Sande maakt promotie

12/09/17 - 08u18 Bron: Dag Allemaal

© Klaas De Scheirder.

Acteur Guy Van Sande komt maar moeilijk aan de bak sinds hij in opspraak kwam in een dossier rond kinderporno. Daarom kluste hij als verkoper voor Smart Services Network op de markt. Al duurde dat maar even, want intussen heeft hij promotie gemaakt.

Op sociale media deed Guy een oproep om verkopers te recruteren. "Momenteel coach en begeleid ik een team van vijf verkopers", vertelt hij in Dag Allemaal. "Op de markt zul je me dan ook niet meteen meer terugvinden. Wie weet, pik ik dat in de toekomst wel weer op, maar nu krijgt dit even voorrang."



Het bedrijf is heel tevreden over de acteur. "Hij heeft de afgelopen maanden hard gewerkt, en heel wat contracten binnengehaald. Om hem daarvoor te belonen hebben we hem gepromoveerd tot senior consultant, waardoor hij meer betaald wordt per afgesloten contract. Daar komt nog eens bij dat hij in z'n nieuwe functie een vergoeding ontvangt voor iedere verkoper die hij begeleidt en een klein percentage van de omzet die zijn team realiseert."



Ondertussen hangt het proces rond het kinderpornodossier nog altijd boven zijn hoofd. Maar wanneer dat van start gaat, is nog niet duidelijk.





