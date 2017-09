Matthias Schoenaerts: "Ik heb afgezien en tegen een depressie gezeten"

TK

Als Matthias Schoenaerts en Michaël R. Roskam samenwerken, dan weet je dat er een prima film zit aan te komen. Binnenkort brengen ze 'Le fidele' uit, een film die nu al geroemd wordt. De prent was echter allerminst makkelijk om op te nemen, vertellen de heren in HUMO.

Volgens Matthias is de film geworden wat hij moest worden door het overlijdenvan zijn moeder, tijdens de opnames. "Wat ik voelde, was zo extreem intens dat het enige wat ik kon doen, was: me aan het moment overleveren. Een heel intiem moment. En Michaël is zo'n goeie vriend dat ik blij was met hem te kunnen delen wat ik doormaakte." Roskam: "De ochtend na haar overlijden stuurde ik een bericht naar de productie: 'Jongens, mama Dominique is overleden. We gaan een weekje pauzeren.' Maar de productie zei: 'Hoezo? Matthias zit al in de auto. De chauffeur is hem net gaan ophalen.' Dus ik belde naar Matthias en die zei: `Nee, echt, ik kom. Dat is wat mama wou. Ze heeft steeds gezegd: `Stop niet met werken. Maak die film.'"



Iedereen heeft het altijd over zijn succesverhaal, maar weinigen beseffen dat hij diep heeft gezeten. "Ik heb in twee jaar tijd wel mijn zus verloren, en mijn grootvader, die in de eerste jaren van mijn leven een vader voor mij was. Ik ben zelf bijna gestorven tijdens de opnames van 'Maryland' omdat ik erg diep ben gegaan. Ik moest voor de promotie van de vier films waar ik in heb meegespeeld de hele wereld rond reizen, en ik heb drie maanden in Canada gezeten voor een serie die uiteindelijk niet is doorgegaan. Het raakte uit met mijn partner, die daarna een mes in mijn rug stak op een moment dat ik haar het meest nodig had. En in vier maanden tijd heb ik ook mijn moeder verloren. »Ik heb afgezien en tegen een depressie aan gezeten. Ik kon op een gegeven moment alleen nog maar denken: 'Matthias, je moet blijven bewegen. Je moet vooruit, al is het maar een centimeter.' Het is zoals in de boksring: als je stilstaat, krijg je slaag."





