Joy Anna probeert virtuele seks uit in nieuw programma

12/09/17 - 07u26

Joy Anna heeft een nieuw tv-programma te pakken: ze werkt mee aan de vierdelige reeks 'Control Alt Delete' van de Nederlandse zender NPO 3. De Vlaamse actrice wordt daarin vooor de leeuwen gegooid door medepresentator Jan Jaap van der Wal.

"Control Alt Delete is een vierdelige reeks over de technologische ontwikkelingen waarmee de jongere generaties van nu in de nabije toekomst geconfronteerd zullen kunnen worden", wordt het nieuwe programma omschreven. De vierdelige reeks zal vanaf 5 oktober te zien zijn bij NPO 3.



Veel meer is er over het programma nog niet bekend, al is wel duidelijk dat comedian Jan Jaap van der Wal een heleboel proeven in petto heeft voor Joy Anna. Zo worden haar hersenen gehackt en zal ze virtuele seks uitproberen, om zo te ontdekken hoe geluk, liefde, gezondheid en veiligheid beïnvloed worden door technologische ontwikkelingen. Dat belooft.