Twee druppels water: eerst moeder Cindy, nu dochter Kaia (16) op de catwalk

Door: Marlies van Leeuwen

12/09/17 - 07u41 Bron: AD

Cindy Crawford (r) en dochter Kaia Gerber (l). © rv.

Was Cindy Crawford één van de vijf absolute supermodellen in de jaren 90, nu is het de beurt aan haar dochter Kaia Gerber. Ze mag, nu ze net 16 is, de catwalk op en is meteen een veelgevraagd model.

© photo news. De gelijkenis is ongekend. Duidelijk geprononceerde sleutelbenen, reebruine ogen, volle lippen en krachtige wenkbrauwen. Alleen het ontbreken van de iconische moedervlek verraadt dat het niet supermodel Cindy Crawford is, maar haar dochter Kaia Gerber (16). In 1991 liep haar moeder haar eerste modeshow, op de catwalk van Donna Karan - ze had toen overigens al heel wat reclamecampagnes en tijdschriftcovers op haar naam. En nu Kaia 16 is, is zij aan de beurt. Dit weekend maakte ze haar debuut op de catwalk tijdens de New York Fashion Week.



Kaia - 175 cm lang, net als haar moeder, met een taille van 60 cm - deed haar eerste modellenjob al op haar 10de. De dochter van Cindy en Rande Gerber, eveneens een voormalig model en de beste vriend van George Clooney, poseerde voor Versaces jongerenlijn Young Versace. Vrijwel direct daarna vertelde Crawford dat ze de carrière van de prille tiener nog even tegenhield. Zij was zelf 20 jaar oud toen ze de harde modellenwereld inging. "Kaia is echt nog te jong. Maar als ze 16 is en ze wil het nog steeds, dan geef ik haar vrij spel." © photo news.

© photo news. Vogue

Zo lang wilden modellenbureaus en designers niet wachten. Piepjong en gewild om haar supermodellengenen kreeg ze verschillende aanbiedingen, maar haar moeder sloeg die af. Vorig jaar tekende Kaia bij IMG, een New Yorks agentschap dat befaamde gezichten als Gisele Bündchen, Gigi Hadid en een hele schare Victoria's Secret Angels onder contract heeft. Haar eerste klus: een fotoshoot voor de Italiaanse Vogue, een van de belangrijkste modebladen ter wereld. Ze verscheen voor de lens van Steven Meisel, zo'n beetje de succesvolste modefotograaf ooit, die in het verleden meer dan eens haar moeder voor de camera trof.



Na wat fotosessies volgt Kaia nu definitief haar moeders carrièrepad. Negen dagen geleden werd ze 16 jaar, de minimumleeftijd in New York om op de catwalk te mogen lopen. Net op tijd voor de New York Fashion Week, waar grote modemerken hun voorjaarscollecties voor 2018 tonen. Ze debuteerde op de loper voor Calvin Klein en daarna volgden de shows van Alexander Wang en Rihanna's lijn voor Puma - en nog meer grote merken staan op haar agenda. © photo news.