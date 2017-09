Koen Crucke blikt terug: "Mijn moeder dwong mij om kapper te worden"

TK

12/09/17 - 07u30 Bron: Dag Allemaal

© Foto James Arthur.

We kennen hem allemaal las de flamboyante kapper Alberto Vermicelli uit Samson & Gert, maar wat weinigen weten is dat Koen Crucke in het echte leven óók kapper is geweest. En daar heeft hij nu een boek over geschreven: 'Verhalen uit het kapsalon'.

Al van kindsbeen af was het duidelijk dat Koen veel zangtalent had. "Op het examen in het vijfde studiejaar speelden mijn klasgenootjes iets op hun blokfluit, of ze droegen een gedichtje voor. Ik had twee liedjes van Edith Piaf ingestudeerd", vertelt hij in Dag Allemaal. Ik begon te zingen en het werd muisstil in de klas. Meester Demeyer heeft me niet alleen een 20 gegeven, hij heeft ook bij mijn moeder gesmeekt om mij artiest te laten worden. 'Want daar is Koentje voor op de wereld gezet', zei hij.



Daarmee ging de moeder van Koen echter niet akkoord. "'Koen moet eerst een stiel leren', zei ze. Nu zijn kappers kunstenaars, maar destijds was het een beroep voor mensen die niet konden - of zoals ik - niet wilden studeren." Het was niet zijn droom, maar hij deed het wel graag. "Mannen, vrouwen, prostituees, allemaal vertellen ze meer aan hun kapper dan aan hun partner. Ik heb zelfs het haar van Gilbert Bécaud gedaan. Die heeft me bijna doodgereden. Hij trad op in de opera en ik moest er ook zijn. Ik stak net de straat over toen hij om de hoek vlóóg in zijn Mercedes. Hij remde, maar de auto slipte verder en stopte geen twee centimeter van mij. Bécaud stapte lijkbleek uit. Zo begonnen we te praten en vertelde ik dat ik pas begonnen was in de opera en eigenlijk kapper ben van beroep. 'Dat komt goed uit', zei hij. 'Ik heb net mijn haar gewassen en ik krijg er maar geen vorm in.' Dan heb ik het haar geföhnd van Monsieur 100.000 Volts!"



Dat hij later de rol van Alberto Vermicelli kreeg, was eigenlijk toeval. "'Samson & Gert' was misschien een maand op antenne toen Hans Bourlon me opbelde. 'Gert Verhulst heeft je gezien in 'Coco Flanel'en zou je graag een rolletje geven', zei hij. Hij wilde dat ik de dorpskapper speelde. Maar ik moest wel zelf een kappersjasje zoeken, want dat hadden ze niet bij de BRT. In een groothandel voor coiffeurs vond ik enkel die roze jas. En vandaag speel ik nog steeds de kapper bij Samson. Met veel plezier, want zelfs al schreeuwde elke vezel in mijn lijf om artiest te worden, ik ben altijd graag kapper geweest. Was ik niet doorgebroken als zanger, dan werkte ik vandaag nog als coiffeur. Een prachtig vak."





Lees het hele interview vandaag in Dag Allemaal.