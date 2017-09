Handtas 'geïnspireerd' op Kim Clijsters kost 350 euro

Door: redactie

12/09/17 - 06u32

© Mine Dalemans.

Wij zien de gelijkenis met Kim Clijsters niet, maar de handtas is wel degelijk op de ex-tennisster geïnspireerd. Binnenkort kan je de 'sacoche' ook kopen voor 350 euro. Het gaat om een stuk van Roel Vandebeek, die in totaal negen designobjecten en kunstwerken ontwierp met bekende Vlamingen als inspiratiebron.



Naast Kim Clijsters gaat het om Lize Spit, Stijn Meuris, Guy Mortier, Tom Lenaerts, Phara de Aguirre, Wouter Torfs, Lieve Blancquaert en Tom Van Dyck. Voor alle duidelijkheid: bij de acht andere BV's gaat het niet om handtassen. Het resultaat wordt vanaf vrijdag tentoongesteld in Thor Central in Genk. De handtas van Clijsters kan je nu al bezichtigen in de Hasseltse winkel La Bottega.