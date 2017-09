Sharon Osbourne sust ruzie met Kim Kardashian

TK

Sharon Osbourne heeft haar felle uitspraken over Kim Kardashian deels teruggenomen. Volgens de presentatrice werd ze tijdens een interview verkeerd ingelicht door de journalist van de Telegraph.





De vrouw van Ozzy haalde in die krant uit naar Kim en haar (half)zussen, maar dat was nadat de interviewer haar had verteld dat Kim zichzelf tot feministe had verklaard, legde Sharon uit in haar show The Talk. Ze zei in het interview onder meer: "Dat is geen feminisme. Die meiden leven van hun lichaam. Alles wat ze doen, van de sekstape tot de doorschijnjurken en de sportkleding, alles gaat over seks, niet over vooruitgang voor vrouwen" en "als Kim met haar lichaam wil pronken is dat prima. Maar dat is geen feminisme, dat is hoerig. En er is niks mis met hoerig zijn, maar onthoud altijd wat je bent."



Kim reageerde vrijdag tegenover E! op de uitspraken. Die noemde ze belachelijk, omdat zij nooit heeft beweerd dat ze haar naaktfoto's in naam van feminisme plaatst.



Sharon verklaarde gisteren dat ze achter haar uitlatingen over feminisme blijft staan, maar was wel een stuk vriendelijker over Kim. "Wat Kim doet, dat is je lichaam tonen. En dat laat zien dat ze een sterke, zelfverzekerde vrouw is die zich niet schaamt voor haar lichaam. Dat wil ze laten zien, en dat zijn verder haar zaken."