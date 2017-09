Bye bye, 'Despacito': allereerste solohit voor Regi

JOLIEN BOECKX

't Is gebeurd. Regi heeft met 'Where did you go (summer love)' zijn allereerste nummer 1-hit te pakken zonder Milk Inc. Sterker: hij stoot dé zomerhit, 'Despacito', van de troon en dat al voor de derde week op rij. Het geheim? Dochterlief Ellie Martha (4). "Zij kon het metéén meezingen. Dan heb je een hit te pakken."

Het moest de zomer van zijn leven worden - en of hij dat waargemaakt heeft. De Duitse dancemarkt veroveren, voor de tweede keer op het hoofdpodium van Tomorrowland, draaien op The Ark - de cruiseversie van Tomorrowland - én als kers op de taart: een nummer 1-hit scoren. "Nu pas begint het wat door te dringen eigenlijk, en bij de rest van Vlaanderen precies ook", lacht Regi. "De eerste week op nummer 1 staan, merken de meesten niet. Nu pas vinden ze zoiets straf."



Vooral straf is dat Regi met 'Where did you go (summer love) dé zomerhit 'Despacito' van Luis Fonci ft. Daddy Yankee na twaalf weken van de troon gestoten heeft. "Zot, hé! Vooral omdat het niet simpel is om tegen de Justin Biebers (die een remix van 'Despacito' opnam en het nummer zo mee naar nummer 1 joeg, red.) op te boksen. Ik heb al twee weken op rij gevierd met het team. Deze week zouden we nog een fles moeten kraken, maar we kunnen niet blijven vieren", lacht de hitmaker.



Hoe doe je dat nu eigenlijk, zo'n nummer 1-hit maken? Regi: "Als ik dat wist, zou ik er elk jaar een scoren (lacht). Nee serieus, in 'Where did you go (summer love)' zit écht veel werk."





