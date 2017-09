Door: redactie

11/09/17 - 20u02

Kelly Pfaff is de meter van Fay, de dochter van haar zus Lindsey. © Instagram Kelly Pfaff.

video Deze zomer stonden we er al van versteld dat de dochter van Kelly Pfaff al 17 jaar is. Maar ook ten huize Lindsey Pfaff heeft de tijd niet stilgestaan. Haar dochter - tevens ook de jongste telg uit de familie Pfaff - is 10 jaar geworden. Het is zes jaar geleden dat Fay nog op tv te zien was en ook de jongste Pfaff is al serieus veranderd.