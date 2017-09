Pech voor Koen De Bouw: Amazon cancelt zijn Amerikaanse serie

TK

"Ze maken veel rommel in Hollywood. Maar dit is écht goed." Koen De Bouw was erg enthousiast toen hij bekendmaakte dat hij een rol beethad in de Amerikaanse serie 'The Last Tycoon'. Het zal echter bij één seizoen blijven, want volgens Variety heeft Amazon de serie plots gecanceld.

De serie 'The Last Tycoon' is gebaseerd op een onafgewerkt boek van F. Scott Fitzgerald over de filmindustrie in Hollywood in de jaren '30. Koen De Bouw kreeg daarin de rol van Tomas Szep, hoofd van de veiligheidsdienst van een studiobaas. "Het is niet dat ik een gekke Vlaming moet spelen", vertelde hij daarover. "Volgens het scenario is Szep een Hongaarse inwijkeling. Ik moet dus Engels spreken met een Hongaars accent. Om dat perfect te kunnen, heb ik fulltime een dialectcoach ter beschikking. In een vreemde taal aan de slag gaan, blijft toch een handicap. Tenzij je natuurlijk Matthias Schoenaerts heet en meerdere talen perfect beheerst."



De Bouw zag het avontuur helemaal zitten. "Ik had het mezelf nooit vergeven als ik deze unieke kans had gemist. In het leven moet je zo veel mogelijk kansen grijpen. Ik mag - nee, ik móet dit gewoon doen."



Amper een paar weken nadat het eerste seizoen gelanceerd werd op betaalservice Amazon, zet het bedrijf het project echter alweer stop. Hoewel de tiendelige reeks op vrij goede kritieken kon rekenen - "De acteerprestaties zijn top", klonk het onder meer - komt er geen tweede seizoen. Volgens Variety gaat het om een strategiewijziging bij Amazon, dat tot dusver nog steeds geen hitshow kon produceren. "De streamingsdienst is op zoek naar zijn eigen 'Game of Thrones'", klinkt het. "Ze zijn op zoek naar shows die wereldwijd een impact kunnen maken." En 'The Last Tycoon' hoort daar volgens hen niet bij.