Beyoncé serveert lunch voor slachtoffers Harvey

Queen B is een wereldster met een groot hart. Afgelopen weekend trok ze naar haar geboortestad Houston, om er de slachtoffers van orkaan Harvey een hart onder de riem te steken.

Beyoncé organiseerde in het hardst getroffen gebied samen met haar dochter Blue Ivy en haar moeder Tina Lawson een lunch voor vierhonderd mensen. Ze stak zelf de handen uit de mouwen en schepte voedsel op de borden voor de mensen.



"Jullie zijn een ongelofelijk voorbeeld van alles wat licht en liefde is", zei de superster in een emotionele speech. "Jullie zijn mijn familie. Houston is mijn thuis. Ik dank God dat jullie veilig zijn. Ik hou van jullie." Queen B spoort ook mensen aan om giften te schenken aan haar liefdadigheidsorganisatie BeyGOOD, die ze nu speciaal inzet voor de slachtoffers van Harvey.