Nasrien Cnops openhartig over depressie: "Ik kwam niet meer buiten, ik at niet meer. En maar huilen"

Nasrien Cnops (28) is back. Drie jaar lang bleef de voormalige MNM-radiostem en zangeres uit de spotlights om een zwart beest in haar lijf te bestrijden. Nu brengt ze het boek 'Ik tegen de rest' uit, waarin ze haar hart lucht over die zware depressie én tips geeft om zo'n crisis te voorkomen. "Ik dacht ook dat ik nooit depressief kon worden, hoor, totdat ik mijzelf thuis opsloot en hier niet meer wilde zijn..."

Het allereerste exemplaar van 'Ik tegen de rest' ligt op de vensterbank bij Nasrien thuis. Onaangeroerd. Ongelezen. "Ik dúrf het gewoonweg nog niet te lezen", stamelt Nasrien. "Dat lijkt raar, ik weet het. Ik ben enerzijds best trots op mijn boek - dat is op zich al zeer moeilijk om over mijn lippen te krijgen - maar het dringt nog niet zo door dat ik hiermee mijn ziel ga blootgeven aan heel Vlaanderen", zegt ze. "De ergste periodes uit mijn depressie, zoals mijn drie dagen die ik in de psychiatrie moest doorbrengen, omdat de mensen rondom mij schrik hadden dat ik mijzelf iets zou aandoen, daarvan weten tot nu toe slechts een tiental mensen. Binnenkort misschien wel duizend mensen. Dat is best beangstigend, maar ik móet dit doen. Depressief zijn is nog een taboe. De mensen negeren je, want ze begrijpen niks van een depressie, vrienden laten je vallen. Zelf ben ik tot driekwart van mijn vrienden kwijtgeraakt. Vreselijk. Ik wil dat taboe doorbreken, lotgenoten helpen."



Waar Nasrien nog het meest schrik van heeft, is dat mensen zouden zeggen: 'Och kind, jij depressief geweest? Hoe kan dat nu op zo'n jonge leeftijd?!'.



En daar raakt ze meteen een belangrijk issue. Nasrien is een spring-in-'t-veld, vriendelijk, knap, ze straalt één brok vrolijkheid uit. Op haar 25ste had ze álles: een job als MNM-radiopresentatrice, ze verwierf bekendheid als zangeres in het muziekprogramma 'Stars for Life' op Eén, ze kwam uit een warm gezin, had een goed lief... "Ik kón gewoon niet depressief worden, dat dacht ik toch. Weet je, vlak daarvoor was er een vriendin van mij depressief. Ik heb haar een jaar lang genegeerd omdat ik dacht dat ze zich aanstelde. Erg, hé - achteraf bleek net zij de eerste die mij steunde en begreep", zegt ze.



14 kilo kwijt Tot Nasrien op 11 september 2014 plots ontslagen werd bij MNM. Een half jaar later maakte haar lief het na negen maanden uit. "Kapot was ik daarvan. Ik kwam niet meer buiten, deed niets dan wenen, wilde alleen zijn, at niet meer. Ik was in drie maanden tijd veertien kilogram verloren. Ik was letterlijk vel over been", herinnert ze zich. Nasrien heeft heel diep gezeten. "Ik nam de zwaarste antidepressiva, tot drie keer per dag, inslapers, doorslapers: ik was constant wég van de wereld door die medicijnen. Voor mij moest ik hier ook niet echt meer zijn. Ik wilde weg. Ik dronk zelfs op die pillen en stapte dan in de auto. Als ik dan plots zou verongelukken, was dat niet mijn eigen schuld (stilte)."