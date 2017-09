George Clooney wil meelevende en empathische kinderen

Door: redactie

De drie maanden oude kinderen van George Clooney zijn zich nog niet bewust van hun enorme rijkdom, maar hun ouders zullen er alles aan doen om hen op het hart te drukken dat niet iedereen het zo getroffen heeft als zij. Dat vertelt de acteur aan People.

"Dat zal een van onze uitdagingen zijn, om onze kinderen er continu aan te herinneren dat alleen omdat zij in een bepaalde positie zijn geboren, ze dat niet het recht geeft de moeilijkheden waar anderen voor staan te negeren", aldus George.



Empathisch en meelevend

De 56-jarige acteur wil dat zoon Alexander en dochter Ella "empathisch en meelevend" worden. "Ik wil dat ze alle dingen leren die mij zijn geleerd als jonge man, over hoe we als land maar zo succesvol zijn als de minst succesvolle mensen onder ons."



Zijn pedagogische plannen ten spijt, hebben de baby's op het moment nog weinig aandacht voor hun bekende pa. "Zoals het er nu voor staat met mijn kinderen; ik heb geen borsten en besta daarom niet voor ze."