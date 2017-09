Van kindermisbruik beschuldigde Cliff Richard: "Rampzalige tijd waar ik nooit meer van herstel"

Bewerkt door: ib

11/09/17 - 03u32 Bron: ANP/BuzzE

© anp.

Cliff Richard denkt niet dat hij ooit volledig zal herstellen van de beschuldigingen van misbruik aan zijn adres. Dat schrijft de 76-jarige zanger in een brief die is gepubliceerd in The Sunday Times.

"Het was een rampzalige tijd op emotioneel gebied, zo traumatisch dat ik in die twee jaar nooit meer dan twee uur achter elkaar heb geslapen", aldus de Brit, die ook vertelt dat hij het nieuws over de beschuldigingen en de inval in zijn huis even buiten Londen moest vernemen via de televisie. Zelf verbleef hij op dat moment in zijn villa in Portugal, die momenteel te koop staat. "Het was zo'n veilige plek voor mij. Het kon niets aan mijn wanhoop veranderen, maar als ik ergens radeloos moest zijn, dan het liefst daar."



Nooit officieel beschuldigd

Cliff is nooit gearresteerd of officieel beschuldigd van aanranding of misbruik. De politie liet in het voorjaar van 2016 weten dat het na bijna twee jaar onderzoek geen aanleiding zag de zaak voort te zetten. Eerder al bood de lokale politiechef zijn excuses aan aan de zanger voor het lekken van informatie over de inval aan de BBC.



Emotioneel leed

Na het stopzetten van het onderzoek naar Cliff, verklaarde de BBC achter zijn verslaggeving te blijven staan. De zender gaf wel aan het te betreuren dat de media-aandacht over de valse beschuldigingen de zanger emotioneel leed had opgeleverd.