Tatyana Beloy heeft nieuw lief

Jolien Boeckx

10/09/17 - 19u51

© belga.

Tatyana Beloy (32) is niet langer single. De presentatrice is verliefd en dat mag iedereen weten. Ze toonde haar nieuwe vriend afgelopen weekend voor het eerst, op de rode loper van het Filmfestival van Oostende. Gelukkige is Konrad Widelski, geen onbekende in medialand. Hij werkt als cameraman voor onder andere tv-programma 'Jani Gaat' en de film 'Verborgen Verlangen', waarin Astrid Coppens haar eerste hoofdrol speelt.



De twee leerden elkaar jaren geleden al kennen, tijdens de opnames van 'Vlaanderen Vakantieland'. Maar de vonk sloeg recent pas over, toen ze elkaar terug zagen. Tatyana was eerder nog samen met tv-presentator Adriaan Van den Hoof, en nadien nog met de Antwerpse horeca-uitbater Ben De Sadeleer.