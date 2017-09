Erik Van Looy: "Als het over seks gaat, komen er alleen maar moppen uit mij"

Door: redactie

video Evi Hanssen presenteert elke zaterdag het gloednieuwe radioprogramma 'Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe, waarin ze met een centrale gast de actualiteit van de voorbije week overloopt. En daarbij schuwt Hanssen geen enkel taboe.

Zo had ze het deze ochtend in een openhartig gesprek met Erik Van Looy en seksuoloog Alexander Witpas over seksualiteit bij mannen boven de 50. Een gesprek dat niet zo vlot verliep als gehoopt. Toen Evi vroeg of mannen vanaf een bepaalde leeftijd met erectiestoornissen te maken krijgen, reageerden haar gasten ontwijkend: "Ik antwoord niet, want als ik zeg dat ik geen probleem heb, ben ik een stoefer en als ik zeg dat ik wél een probleem heb, dan heb ik nooit nog succes", zei Erik Van Looy diplomatisch.



"Ik denk dat dat iets typisch mannelijk is, als het over seks gaat, komen er alleen maar moppen uit mij", voegde hij er aan toe. Seksuoloog Alexander Witpas trad hem bij: "Ik denk dat er weinig mensen spreken over hun seksleven en bij mannen zeker nog minder dan bij vrouwen.