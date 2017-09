Politie in allerijl naar villa 'The Sky Is The Limit'-koppel geroepen na "mishandeling"

Redactie

9/09/17 - 07u36 Bron: Het Nieuwsblad

Kirsten Janssens en Jan Kriekels. © vier.

In het Limburgse Diepenbeek is de politie gisterenavond moeten tussenkomen in de villa van de flamboyante ondernemer Jan Kriekels, bekend van het tv-programma The Sky is the Limit. Zijn ex, Kirsten Janssens, had het op haar Facebookpagina over mishandeling door Kriekels. Dat schrijft Het Nieuwsblad.