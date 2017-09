Jennifer Lawrence: orkanen zijn een straf voor Trump en ontkenning van klimaatopwarming

Door: redactie

9/09/17 - 00u44 Bron: Fox News, The Daily Wire

© epa.

In een interview met de Britse TV-zender Channel 4 zei de Amerikaanse Oscarwinnares Jennifer Lawrence dat de orkanen die de VS op dit moment teisteren de toorn en woede zijn van Moeder Natuur omdat ze Trump hebben gekozen als president en de klimaatopwarming blijven ontkennen.

Naar aanleiding van haar nieuwe film 'mother!' gaf Jennifer Lawrence afgelopen woensdag een interview waarin ze zich onder meer uitte over Trump en de natuurrampen waarmee de VS geconfronteerd worden.



In het interview zei de journaliste dat de nieuwe film van regisseur Darren Aronofsky heel duister is. Aronofsky wilde dat 'mother!' een apocalyptische sfeer zou oproepen omdat het volgens hem "donkere tijden zijn waarin we leven". De journaliste vervolgde dat dit in het bijzonder ook voor Amerika gold en vroeg Lawrence wat ze van de recente veranderingen in haar land vond.



"Het is eng", antwoordde ze. "Er vormt zich een nieuwe retoriek, ik kan het taalgebruik niet meer herkennen. Wat ook eng is, is dat ondertussen wetenschappelijk is bewezen dat klimaatverandering door de mens is veroorzaakt en we dat blijven negeren. De enige stem die we hebben is onze politieke stem."



"Jullie hebben dan ook gestemd", onderbrak de journaliste. Lawrence bevestigde dat, zei dat het resultaat schokkend was en suggereerde dan een verband tussen de verkiezingsuitslag en de recente natuurfenomenen.



"Het is moeilijk - zeker nu ik de nieuwe film aan het promoten ben - in de orkanen niet de toorn en woede van Moeder Natuur te zien." Verder zei ze dat ze de polariserende tendens in de Amerikaanse politiek zeer onrustwekkend vindt. "Ik heb dingen gehoord en gezien in mijn land en op TV die me overstuur en ziek maken. Het is allemaal heel verwarrend."



Op de vraag of ze Trump ook zo verwarrend vond, antwoordde ze: "Ik vind hem helemaal niet verwarrend. Ik weet heel goed wat ik van hem vind."



Lawrence heeft altijd heel duidelijk haar mening over Trump laten blijken. In 2015, toen Trump begon aan zijn verkiezingscampagne, zei ze in een interview met Entertainment Weekly dat zijn aanstelling "het einde der tijden" zou betekenen.