Justin Timberlake is mysterieuze popster op nieuwe album Foo Fighters

8/09/17 - 20u47 Bron: Belga

De mysterieuze popster die op het komende album van de Amerikaanse rockband Foo Fighters zal opduiken is niemand minder dan Justin Timberlake, zo heeft voorman Dave Grohl van de Amerikaanse rockband aan het muziekblad Rolling Stone onthuld.

In juni had Grohl tegenover de BBC al laten doorschemeren dat er aan het album 'Concrete And Gold' een reeks gasten zou meewerken "onder wie de grootste popster ter wereld". Het was al bekend dat Shawn Stockman van Boyz II Men en Paul McCartney (die zal drummen) erbij zouden zijn, maar er was nog veel speculatie op wie de zanger/gitarist doelde.



'Concrete And Gold', het negende album van de Foo Fighters, verschijnt op 15 september en is de langverwachte opvolger van 'Sonic Highway', dat uit 2014 dateert.