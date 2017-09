Lidl lanceert modecollectie ontworpen door Heidi Klum

Margo Verhasselt

Topmodel Heidi Klum sloeg de handen in elkaar met Lidl en dat leverde een nieuwe betaalbare modelijn op. "Esmara by Heidi Klum" ligt vanaf 18 september ook in de Belgische winkels en werd vrijdag voorgesteld in Brussel door Jani Kazaltzis en voormalig Miss België Julie Taton. Onze redacteur Timon mocht in New York als eerste de collectie bewonderen. Hoe de collectie eruit ziet, zie je binnenkort op NINA.

Met de collectie wil de supermarktketen mode aanbieden die exclusief, maar vooral ook betaalbaar is. Alle stuks kosten tussen 7 en 35 euro, met uitzondering van een lederen biker vest, die over de toonbank gaat voor 49,99 euro. "We wilden mode van hoogwaardige kwaliteit betaalbaar houden voor iedereen", zegt woordvoerster van Lidl, Isabelle Colbrandt. Met het Duitse topmodel had Lidl een "snelle match" omdat "haar idee dat fashion niet duur hoeft te zijn, perfect aansluit bij dat van ons".



De najaarscollectie van Lidl bevat zowel basisstukken als opvallende items. Zo zijn er trenchcoats, jurken, bomberjacks, blouses en broeken, waarvan een opvallend aantal met tijgerprint, maar ook blazers met pailletten en zilveren rokken. Wie op zoek is naar accessoires komt ook aan zijn trekken: pumps, enkellaarsjes, sneakers, handtassen, clutches en sjaaltjes zitten eveneens in de modelijn van Klum. "We wilden een collectie aanbieden voor al onze klanten en alle leeftijden", zegt Colbrandt. "De bedoeling is dat je met een beperkt aantal stuks heel verschillende outfits kan creëren."



Ook stylist Jani Kazaltzis is enthousiast. "Deze collectie is modieus, mooi afgewerkt en tegelijk zeer draagbaar voor elk type vrouw. Dit is mode waarmee elke vrouw goed staat en de verschillende looks bieden inspiratie voor elke smaak."



Duurzaam

Volgens Lidl is de collectie ook duurzaam. "De kledij, gefabriceerd in Tsjechië, China en Bangladesh, is gemaakt onder correcte omstandigheden. We hebben duidelijke verdragen afgesloten waar de producenten zich aan moeten houden", zegt Colbrandt nog.



De verkoop van de collectie van Heidi Klum start op 18 september in de 300 Belgische supermarkten en in de online shop van Lidl. De lancering gebeurt in 28 landen, in meer dan 10.000 supermarkten en onlineshops.